Dídimo Heleno

Hoje foi deflagrada a Operação Iraúna, da Polícia Federal, que apura a prática de tráfico internacional de drogas, cujo modus operandi é o envio de malas ao exterior após troca de bagagens em aeroportos. Duas goianas, uma empresária e a outra médica veterinária, foram presas no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, ainda no dia 05 de março passado.

Elas saíram do aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, com destino a Berlim, capital alemã, depois de planejarem a viagem turística pela Europa. A primeira conexão do voo foi no Aeroporto de Guarulhos (SP), onde criminosos teriam feito a troca de suas bagagens e as fizeram transportar cerca de 40 quilos de cocaína. Numa outra conexão em Frankfurt elas foram presas por tráfico internacional de drogas pela polícia daquele país.

Os criminosos agem retirando as etiquetas das bagagens despachadas e as colocam em outras, contendo as drogas ilícitas. As goianas presas disseram que não tinham a mínima noção de que dentro das malas havia cocaína e perceberam que as bagagens não lhes pertenciam, alegando inocência. Segundo a própria polícia, tudo indica que as mulheres não estão envolvidas com o transporte da droga, até porque não possuem quaisquer características que as aproximem das denominadas “mulas do tráfico”.



Esse tipo de crime gera um grande problema aos passageiros de voos internacionais, vítimas dessas organizações criminosas, que em alguns casos, como ocorreu neste aqui relatado, acabam presas em outros países, acarretando, obviamente, grandes transtornos. Atuam no caso, em favor das vítimas, a advogada Luna Provázio Lara de Almeida, de Goiânia/GO, e o advogado João Fernando Nogueira Alves, de Palmas/TO.