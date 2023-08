Dídimo Heleno

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou pedido de um homem que pretendia prisão domiciliar alegando que gostaria de “participar de cultos religiosos”. Para tanto, requereu a ampliação de monitoramento eletrônico. Ele foi condenado inicialmente a 6 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado. Em seguida, foi-lhe permitido trabalhar fora da prisão, migrando para o regime semiaberto. Finalmente recebeu o benefício da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, com uso de tornozeleira.

Ele, agora, pretende a ampliação da área rastreada para, assim, poder frequentar cultos, uma vez que a prisão domiciliar não pode impedir sua liberdade de crença. O relator do caso disse que a lei de execução penal prevê “a assistência religiosa como um direito do preso, estabelecendo que esta será prestada no interior do estabelecimento, com a permissão da participação do condenado nos serviços organizados pela administração, estando disposto que o estabelecimento terá local apropriado para a realização de cultos”.

E concluiu o julgador: “Ora, estando em sua residência, a situação do agravante em muito difere daquela imposta aos que estão encarcerados. Nesse passo, pode ele exercer práticas religiosas, inclusive por meios tecnológicos, assistindo a cultos na televisão e celulares, existindo, de igual modo, emissoras de rádio exclusivamente voltadas à programação religiosa, não havendo restrições nem mesmo de horários nesse aspecto”. O pedido de ampliação do raio de cobertura da tornozeleira, portanto, foi negado. (Processo 8000069-54.2023.8.24.0030).