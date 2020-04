Dídimo Heleno

Levando-se em conta as distinções legais entre a ação de improbidade, prevista na Lei 8.429/1992, e o processo de perda de cargo de membro do MP, previsto na Lei Orgânica do Ministério Público, o Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua 2ª Turma, entendeu, por unanimidade, que o Tribunal de Justiça é…