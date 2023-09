Dídimo Heleno

Empresa de navio de cruzeiro e turismo é condenada a indenizar em R$ 5 mil uma camareira que, para ser admitida no emprego, teve que realizar teste de HIV.

O Tribunal Superior do Trabalho considerou que esta exigência é discriminatória. A mulher trabalhou ao menos um ano na embarcação. Depois de dispensada ajuizou a ação pedindo a condenação da empresa, uma vez que o referido teste teria violado a sua privacidade e intimidade.

Em sua resposta, a empresa negou a exigência dos testes, mas o juiz sentenciante considerou que recibos de pagamento dos exames laboratoriais comprovavam a realização dos testes de HIV I e II. Em primeiro grau, a condenação foi em R$ 10 mil. No Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região a condenação foi afastada, pois a Corte entendeu que a exigência do teste era necessária para garantir a saúde dos próprios empregados, vez que os recursos em alto-mar são limitados e restritos.

Porém, no TST o ministro Amaury Rodrigues entendeu que “não há razão para a submissão dos trabalhadores a testes de HIV, levando em conta o avanço da medicina quanto ao controle dos sintomas da doença. A exigência representa critério abusivo e discriminatório que impede a contratação”, frisou. O valor da indenização foi reduzido pela metade. (Processo 302-07.2018.5.09.0007).