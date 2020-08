Tempo para sustentação

Os advogados Jander Araújo Rodrigues e Marcella Ayres Alfonso Cavalcante enviam a esta coluna despacho emitido pelo Conselho Nacional de Justiça na última segunda-feira, dia 3, no âmbito do Procedimento de Controle Administrativo 0006042-94.2020.2.00.0000, em que o conselheiro, ministro Emmanoel Pereira, determinou o pronunciamento do Tribunal de Justiça do Estado do…