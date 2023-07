Dídimo Heleno

Vai se criando um clima cada vez mais favorável à aplicação dos honorários de sucumbência em respeito ao que diz o Código de Processo Civil. Chegamos ao ponto de ter que comemorar a aplicação da lei. “Chegou a era”, diria minha avó. Isso, inclusive, já foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, mas, por incrível que pareça, ainda há quem insista em não cumprir essa medida e determine a aplicação dos honorários sucumbenciais pela famigerada equidade quando a causa for de valor vultoso.

Porém, para a felicidade geral da comunidade advocatícia nacional, não é assim que pensa a ministra Assusete Magalhães, do STJ, que deu provimento a um recurso especial interposto numa causa de R$ 24 milhões para afastar o arbitramento dos honorários por equidade e fixá-los de acordo com o que dispõe o art. 85, §§ 2º a 5º, do CPC, e do Tema 1.076 do STJ.

Na referida ação, cujo valor era de R$ 23.925.685,95, a Fazenda Pública foi condenada ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de excrescentes R$ 5 mil. Diante disso, os interessados recorreram ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, mas este, pasmem!, considerou razoável o baixo valor, pois arbitrado “em conformidade com o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza e a importância da causa e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e em razão do alto valor da causa”. Risível.

Ainda inconformados, claro, os litigantes interpuseram o recurso especial ao STJ e, utilizando-se de bom senso, e agora sim de razoabilidade e proporcionalidade, a ministra Assusete Magalhães requereu a majoração dos honorários, por considerar que o entendimento do TRF 5 destoa do posicionamento da Corte a qual ela pertence, consolidando, assim, o Tema 1.076, devendo o arbitramento ficar entre 10% e 20% do valor da causa ou do proveito econômico, como define o Código de Processo Civil. (REsp 2.061.451). Viva o Tema 1.076!