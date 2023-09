A respeito da escolha do próximo membro do Tribunal de Justiça do Tocantins por meio do “Quinto Constitucional”, muitos leitores comentaram a nota de ontem intitulada “Corrida para o TJ”, em que abordamos os movimentos no tabuleiro do Ministério Público Estadual. Fonte relatou a este colunista que nos bastidores existe evidente insatisfação, uma vez que procuradores que faziam parte do Conselho Superior do Ministério Público se afastaram e irão concorrer para a lista sêxtupla, cuja composição se dará no próximo dia 10 de outubro.

Essa lista será reduzida a uma tríplice no Tribunal de Justiça e, após, será encaminhada ao governador, que escolherá um dentre os três mais votados. O procurador-geral de Justiça Luciano Casaroti, assim como o procurador José Demóstenes, se afastaram do Conselho e serão candidatos. Alguns não concordam, uma vez que eles participaram da elaboração do edital, considerado a “lei do certame” e, portanto, alegam que não poderiam concorrer, por razões óbvias. Fala-se até em impugnação. Veremos.