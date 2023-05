Dídimo Heleno

Na última terça-feira aconteceu uma reunião na Comissão de Segurança Pública no Senado Federal, com a presença do ministro da Justiça Flávio Dino. Os senadores Flávio Bolsonaro, Marcos Do Val e Sergio Moro insinuaram que o minitro teria feito acordo com traficantes do Complexo da Maré e que estaria envolvido nos atos de 8 de janeiro. Para o senador Do Val, Dino deveria ser preso e afastado do cargo.

Ao responder, o ministro disse: “Não precisa o senhor ir para a porta do Ministério da Justiça fazer vídeo de internet porque se o senhor é da Swat, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece o Capitão América? O Homem-Aranha? É assim que vai ser o debate democrático”.

Ao senador Sergio Moro, que o chamou de debochado, o ministro Dino respondeu: “Sempre fui um juiz honesto, nunca tive sentença anulada. Por isso eu não admito que ninguém venha dizer que eu tenho que ser preso, isso é desrespeito. Portanto eu repilo veemententemente qualquer ofensa à minha honra”.