O juiz da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo suspendeu, por meio de liminar, os perfis de redes sociais do candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, alegando abuso de poder econômico e uso indevido de meios de comunicação. A ação foi proposta pelo PSB, acusando o candidato e seus apoiadores de promover monetização de cortes de vídeos de campanha, o que caracterizaria condutas irregulares.

O autor da ação alegou que Marçal utilizou as redes sociais para incentivar seguidores a criar e disseminar os cortes de vídeos com conteúdo de campanha oferecendo prêmios em dinheiro e sorteios de brindes como incentivo. Essa estratégia, segundo o PSB, teria gerado um grande número de visualizações nas redes, o que resultaria em desequilíbrio no pleito eleitoral.

O juiz, em sua decisão, disse o seguinte: “Há por certo razoável indicação de que o requerido Pablo tem fomentado há algum tempo, por meio da rede social, uma arquitetura aprofundada e consistente na capilaridade e alcance de sua imagem. Trata-se, por certo, de uma organização em constante movimentação e multiplicação, inspirada numa monetização daqueles que logram acentuados números de ‘likes’”.

E continuou o magistrado: “Consta que há no documento demonstrado que um dos pagamentos proveio de uma das empresas pertencentes ao requerido Pablo, o que pode configurar uma série de infrações. ‘Monetizar cortes’ equivale a disseminar continuamente uma imagem sem respeito ao equilíbrio que se preza na disputa eleitoral”.

Foram suspensos os perfis do candidato no Instagram, YouTube, Tik-Tok, site oficial X (antigo Twitter) até o final do pleito eleitoral. Ele foi proibido, ainda, de remunerar os denominados “cortadores” de seus conteúdos e teve suspensas as atividades relacionadas na plataforma Discord. (Processo 0601153-47.2024.6.26.0001).