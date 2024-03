Um advogado suspeito de estuprar uma advogada durante o carnaval em Aracaju (SE) pode perder o direito de exercer a profissão, segundo informação do presidente da OAB Sergipana, Danniel Alves Costa. Consta que a vítima e o suspeito são conselheiros da Ordem em Sergipe e o caso teria ocorrido no dia 27 de janeiro passado.

A vítima registrou ocorrência no Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) no dia 1º de fevereiro e a polícia solicitou exames e aguarda o laudo pericial. Consta que a mulher pediu que o homem a acompanhasse até o prédio da OAB para solicitar um carro de aplicativo, mas ele lhe ofereceu uma carona.

No trajeto, ele a assediou e disse que “não existe carona de graça” e que precisaria passar em casa, oportunidade em que desferiu um tapa no rosto dela e a levou para cama aos empurrões, onde teria cometido o estupro. O advogado foi afastado de suas funções no Conselho e instaurado processo ético-disciplinar.