SUS e home care

Dídimo Heleno

O juiz da 2ª Vara Cível de Carpina (PE) decidiu que o Sistema Único de Saúde (SUS) deverá fornecer tratamento home care a homem que ficou tetraplégico, em observância a laudo médico e riso à saúde do paciente. Esse tipo de tratamento consiste no ato de prestar serviços de saúde na casa do enfermo, proporcionando-lhe maior conforto.

No…