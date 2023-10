Em reportagem de Danilo Vital, do site Conjur, com base em levantamento realizado pelo advogado David Metzker, constatou-se que os ministros do Superior Tribunal de Justiça concedem ordens de habeas corpus nove vezes mais do que por meio de recurso em habeas corpus, em que pese ser esta a forma correta de se insurgir contra a denegação da ordem pelos tribunais estaduais.

Esses dados foram levantados por Metzker desde 1º de janeiro deste ano até o dia 31 de julho e ele continua a compilar diariamente todas as concessões de ordem do STJ com o objetivo de mapear e entender como é percebido o habeas corpus pelos integrantes da Corte. No referido período foram concedidas 9.576 ordens de habeas corpus contra apenas 1.052 por meio de recurso.

Segundo Metzker, esse é um indício de que é dispensável recorrer de uma decisão denegatória das instâncias ordinárias, servindo para orientar as estratégias de defesa. Esses nove mil habeas corpus concedidos representam 19,73% de todos os que foram distribuídos entre janeiro e julho, do total de 45.528 no mesmo período. Os pouco mais de mil concedidos por meio de recurso representam 10,54% dos 9.978 que foram distribuídos aos ministros da 3ª Seção.

Embora seja o mais adequado para se impugnar uma denegação de ordem dos tribunais estaduais, o Recurso em Habeas Corpus (RHC) é pouco utilizado por ser mais demorado, uma vez que antes de subir ao STJ passa pela vice-presidência do tribunal local, com prazo para contrarrazões pelo Ministério Público. Sendo assim, é mais fácil impetrar o HC diretamente no STJ, apontando como autoridade coatora o tribunal de origem.

Os componentes da 6ª Turma do STJ admitem o HC substitutivo de recurso ordinário e enfrentam normalmente o mérito, mas os da 5ª Turma não admitem e, por isso, não conhecem do HC. Apesar disso, analisam a ilegalidade que foi porventura comunicada nos autos e, a depender do caso, concedem a ordem de ofício.