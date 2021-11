Steve Bannon se entrega

Dídimo Heleno

O ex-conselheiro do ex-presidente americano Donald Trump, Steve Bannon, se entregou ao FBI em Washington, onde irá responder a acusações de desacato. Ele teria descumprido mandados do comitê do Congresso que investiga a invasão ao Capitólio, em 6 de janeiro. Ele se recusou a prestar depoimento e fornecer documentos e, por isso, foi indiciado por dois…