Sobre Moro e outras questões

Concedeu entrevista exclusiva ao site Conjur o ex primeiro-ministro de Portugal José Sócrates, que exerceu o cargo entre os anos de 2005 e 2011 e foi acusado de corrupção. Ele ficou preso por 11 meses naquele país, sofrendo um linchamento público por sete anos. Foi agora arquivada todas as investigações, decisão esta do juiz Ivo Rosa, que fez duras críticas ao material apresentado pelo…