Dídimo Heleno

O presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz, que está participando do IX Fórum Jurídico de Lisboa, que tem entre os seus coordenadores o ministro Gilmar Mendes, do STF, disse que entende que “o exercício do voto só estando em dia com a anuidade”, se referindo às eleições da OAB. Porém, ele ressaltou que faz parte de uma corrente minoritária, a qual defende a inexistência de suspensão do direito de advogar por inadimplência.

O tema do IX Fórum de Lisboa é “Sistemas Políticos e Gestão de Crises”. A capital portuguesa é palco de palestras, painéis e mesa redonda, nas quais os convidados debatem sobre a crise sanitária e as restrições aos direitos fundamentais, responsabilidade civil do Estado e limites orçamentais. Esse evento é organizado pelo IDP – Instituto Brasiliense de Direito Público, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, pelo CJP – Instituto de Ciências Jurídico-políticas, pelo CIDP – Centro de Investigação de Direito Público, pelo FUBE – Fórum de Integração Brasil Europa e pela FGV – Fundação Getúlio Vargas.