Sobre aposentadoria

Dídimo Heleno

Com relação às contribuições dos empregados é comum surgirem as seguintes perguntas: de quem é a responsabilidade? O que irá ocorrer com o meu cálculo de aposentadoria caso elas não sejam recolhidas? É importante saber que o segurado que tem um vínculo empregatício não possui a responsabilidade pelo recolhimento de suas contribuições, que são do…