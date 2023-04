Dídimo Heleno

Um restaurante de Santo André (SP) mantinha egípcios e libaneses em alojamentos com fiação exposta, sanitários fora das normas, sem camas nem armários, além de ter retido os passaportes dos empregados. Por conta disso o Tribunal Superior do Trabalho condenou o empregador ao pagamento indenizatório por dano moral coletivo no valor de R$ 50 mil.

O colegiado disse, ainda, que o fato de as irregularidades terem sido posteriormente sanadas não afasta a lesão à coletividade. A Ação Civil Pública foi proposta pelo Ministério Público do Trabalho e em 2014 a fiscalização constatou a situação degradante. Em 2015 uma nova fiscalização constatou novamente a mesma ilicitude, tendo sido o restaurante autuado. Somente agora a ação foi julgada pelo TST.

Para a relatora, ministra Kátia Arruda, “as irregularidades existiram e sujeitaram uma coletividade de trabalhadores à situação gravíssima de desrespeito à própria dignidade, uma vez que foram gravemente violadas normas protetivas relacionadas à saúde e à segurança dos trabalhadores”. O valor indenizatório será revertido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). (Processo 1002238-02.2016.5.02.0432).