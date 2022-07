Sistemas unificados

Dídimo Heleno

No último domingo o site Conjur trouxe matéria informando que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) irá integrar, até o próximo mês de setembro, todos os sistemas eletrônicos dos 91 tribunais do país em uma só plataforma. O Tribunal de Justiça do Tocantins utiliza o e-Proc. Há entre a maioria dos profissionais do Direito uma certa fobia do sistema PJe,…