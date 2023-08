Dídimo Heleno

Quando eu terminar de narrar o caso a seguir é possível que você ficará sem entender direito. Apenas leia e revolte-se à vontade. É o seguinte: alguns policiais militares, em patrulhamento, avistaram um velho conhecido do mundo do crime com os cabelos soltos ao vento na garupa de uma motocicleta e, para não perderem a viagem, resolveram fazer uma pequena abordagem e, vejam só!, encontraram com o anjinho uma sacola com 12 tabletes de maconha.

Pois bem. Os policiais pegaram o celular do suspeito e viram na tela bloqueada uma troca de mensagens com outra pessoa. Foram até a casa dessa pessoa e, chegando lá, o suspeito tentou fugir quando viu os homens de farda, tendo sido preso na hora. Os militares, então, entraram na casa e apreenderam cocaína da pura.

O caso chegou ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que prontamente anulou a condenação sob o argumento de que a cocaína só foi descoberta e apreendida porque os policiais leram as mensagens entre os suspeitos de maneira ilícita, no momento da abordagem. Não deviam ter cometido essa impertinência.

No Superior Tribunal de Justiça o Ministério Público esperneou para tentar demonstrar que não houve violação ao sigilo de dados dos meliantes, nem acesso ao celular, mas apenas o exame das mensagens que se encontravam na tela do aparelho. A ilegalidade existiria se houvesse o desbloqueio do aparelho e a polícia tivesse vasculhado os conteúdos e aplicativos.

Esse argumento não adiantou. O ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do STJ, destacou a jurisprudência da Corte, segundo a qual a devassa do aparelho celular do suspeito durante o flagrante constitui situação não albergada pela Constituição, a qual assegura a inviolabilidade das comunicações.

O ministro explicou: “Ora, houve a leitura das mensagens do acusado, o que constitui violação de sigilo de dados. Não haveria tal violação quando há somente averiguação do próprio objeto do crime, como, por exemplo, o IMEI, que é mera identificação do aparelho celular e, portanto, não está abarcado pelo sigilo de dados”. A votação foi por unanimidade.

Eu sei que a essa altura talvez você esteja revoltado e se perguntando como pode uma coisa dessa. Isso ocorre onde há Estado Democrático de Direito. Claro que, no caso, estamos a falar de criminosos já conhecidos pela polícia, mas poderia ser você e o seu celular violado. O Direito é para todos e se há permissão para violar uma norma constitucional a um cidadão, ainda que seja um meliante, o seu direito, mesmo sendo um cidadão ou cidadã de bem, também poderá ser violado É difícil de entender, eu sei, mas é assim que é. E, confie, é melhor que seja. (AREsp 2.340.362).