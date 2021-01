Servir é reinar

Desde os meus primeiros anos da infância, depois adolescência e, por fim, boa parte da vida adulta, passei nos pátios e corredores do Colégio João D'Abreu, em Dianópolis, onde aprendi as primeiras lições e o amor pela literatura, o que acabou por me transformar em escritor.

Sem esse Colégio em minha vida certamente eu não teria conquistado o que conquistei. Por tudo isso…