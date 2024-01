Um servidor público conseguiu sua transferência para a cidade de residência da mãe, uma vez que essa trem problemas mentais. Na liminar concedida, um juiz de Cuiabá (MT) disse que deve preponderar a unidade familiar, no caso. O homem alegou que exercia o cargo de técnico administrativo educacional na capital mato-grossense e, tendo em vista a situação de saúde da sua genitora, que possui transtorno de personalidade, depressão e ansiedade, ele pediu a sua ida para Lucas do Rio Verde (MT) para cuidar dela, mas administrativamente lhe foi negado.

O juiz do caso, então, considerou as possíveis melhoras em que a condição da genitora pode apresentar com a mudança do filho e pontuou que o Estado deve proteger a unidade familiar, devendo fazer o que estiver ao seu alcance, com mais razão quando se trata de doença grave. “Ainda que existam princípios administrativos a serem observados, tal como o da supremacia do interesse público, no caso deve preponderar a unidade familiar”, pontuou o julgador. (Processo 1035758-37.2023.8.11.0001).