Dídimo Heleno

A juíza da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Limeira (SP) disse que possibilidade legal de redução de jornada de trabalho para pais que têm filhos com deficiência nada mais é do que um meio para concretização dos direitos garantidos pela Constituição, pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e pelo…