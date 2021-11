Dídimo Heleno

A juíza que atua no Tocantins, Luciana Costa Aglantzakis, da 1ª Turma Recursal, foi relatora do Recuso Inominado 0004981-03.2020.8.27.2729 e entendeu que a relação entre o cliente e o seu banco é consumerista, incidindo, portanto, as regras do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição…