Dídimo Heleno

Um homem que teve um pé amputado foi condenado em Minas Gerais a prestar serviços à comunidade e o colocaram para capinar uma praça. Por conta do seu problema físico, aliado a uma artrose acentuada no quadril, ele pediu a substituição da pena por prestação pecuniária (pagamento de multa).

O ministro Edson Fachin, do STF, concedeu habeas corpus para a substituição da pena e criticou as instâncias inferiores por ter negado o mesmo pedido ao homem. “A decisão exarada pelas instâncias ordinárias ao indeferir pedido de alteração de pena é desprovida de adequada fundamentação, na medida em que não examina o pleito do executado à luz do timbre da individualização da pena e por isso merece imediato reparo”. (HC 229.007).