Em 2023 foram registrados 172,2 mil brasileiros sem constar o nome do pai no documento, um aumento de 5% em relação a 2022, de 162,8 mil. Esses dados foram fornecidos pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), disponíveis no Portal da Transparência do Registro Civil.

Esses números são daqueles registros realizados somente em nome da mãe, que pode, no momento do ato, indicar o nome do suposto pai para que seja dado início ao processo de reconhecimento de paternidade judicial, o que também pode ser feito diretamente no cartório, em caso voluntário.

O maior número de pais ausentes está na região Norte do país, com 10% do total, ou 29.323 casos, seguido do Nordeste, com 8%. O Sudeste teve a maior quantidade em números absolutos, 57.602, correspondente a 6% do total de nascidos, a mesma porcentagem do Centro-Oeste. No Sul registrou-se a menor proporção, com 5%.

Por outro lado, em 2023 35,3 mil crianças tiveram a paternidade reconhecida, um aumento de 8% em relação ao ano de 2022, com 32,6 mil. Os nomes mais comuns registrados em 2023 foram Miguel, para meninos, e Helena, para meninas. São 26,6 mil crianças registradas como Miguel e 24,5 mil Helenas. Depois vêm os nomes de Gael, Theo, Arthur e Heitor, fechando a lista dos cinco nomes mais registrados no país.