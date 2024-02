O Hospital São Francisco, de São Paulo, indenizará uma mulher que engravidou do terceiro filho depois de doze meses que havia feito uma cesárea, sem saber que a laqueadura, autorizada pelo nosocômio, não tinha sido realizada. A Corte Paulista deu improvimento ao recurso do hospital e confirmou a sentença de primeiro grau, arbitrando a indenização no valor de 35 mil reais.

O julgador do caso entendeu que houve nítida falha no serviço hospitalar ao não informar e orientar a paciente sobre a não realização do procedimento, não lhe prestando informações adequadas, levando-a a acreditar que a laqueadura havia sido feita. O hospital alegou que não houve assinatura do termo de autorização para o procedimento, apenas a cesárea, não tendo havido falha na prestação do serviço.

Porém, a Corte não deu a mínima para tal argumento, por entender que se trata de responsabilidade objetiva do hospital, uma vez que a laqueadura era imprescindível para que a autora prevenisse a gravidez, até porque o nascimento de um filho impacta na vida financeira do casal. A decisão foi mantida. (Processo 1006343-63.2022.8.26.0506).