Sem entrevistas

Dídimo Heleno

Independentemente de onde sejam veiculadas as entrevistas, elas não podem ser concedidas pelo deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ). Portanto, ele só poderá falar à imprensa com autorização judicial. Essa decisão foi emitida recentemente pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, o mesmo que revogou a prisão do parlamentar.

O…