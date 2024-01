Um banco não irá restituir valores e indenizar um cliente que alegou vício de consentimento em contrato de empréstimo e que, na verdade, haveria firmado a contratação por meio de assinatura digital, “selfie”, e uso de geolocalização, decisão essa que reformou sentença de primeiro grau dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná. O Colegiado entendeu que o banco provou a irregularidade do contrato.

No caso, o cliente ingressou com ação declaratória de inexigibilidade de dívida cumulada com pedido de indenização contra o banco. Alegou, ainda, que recebera uma ligação informando a disponibilidade do crédito, mas que havia negado a oferta. Algum tempo depois verificou um crédito de R$ 13.333,00 em sua conta bancária e realização de descontos de R$ 400,00 em seu benefício previdenciário.

Em primeiro grau os pedidos foram julgados procedentes, sob o fundamento de que o contrato era nulo por vício de consentimento, tendo sido o banco condenado a restituir os valores descontados e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5 mil. Em grau de recurso, a Turma Recursal entendeu que o banco provou a regularidade da manifestação de vontade do cliente relativa ao empréstimo, uma vez que juntou cópia do contrato digital assinado, além de uma “selfie” tirada pelo homem, informando, inclusive, a sua geolocalização no momento da assinatura.