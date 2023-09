Dídimo Heleno

O grande e saudoso Ariano Suassuna, num dos seus causos maravilhosos, disse certa vez que leu matéria de jornal em que o jornalista se dirigia a “Ximbinha”, então músico da banda “Calypso”, com o epíteto “gênio”. Diante disso, o escritor paraibano dizia não saber qual termo poderia ser utilizado para se referir a Beethoven.

Parece-me que no caso do julgamento dos primeiros réus do 8 de janeiro o Supremo Tribunal Federal “gastou” muita pena para “peixes pequenos”. Se não me engano um deles foi aquele que fez cocô numa sala da Suprema Corte. Ora, 17 anos me parecem exagerados. Qual seria a pena para punir um general pelos mesmo atos? E existem militares envolvidos aos montes.

Obviamente que o vandalismo visto naquele dia deve ser punido, mas as ações precisariam ser individualizadas. Todos estavam imbuídos do sentimento de dar um golpe de Estado? Creio que uma parte, qual zumbi, se orientava pelo instinto de manada.

Aqueles que quebraram coisas, vilipendiaram obras de arte e cometeram todo tipo de dano ao patrimônio público devem ser punidos com maior rigor. Aqueles que adentraram os prédios e só filmaram as cenas, devem ser punidos com menos rigor, lógico. Claro que os julgadores – ministros do STF – estão, com razão, enraivecidos, afinal a sala onde eles julgam os réus foi uma das mais destruídas naquele dia fatídico.

Aliás, o ministro Gilmar Mendes até lembrou ao colega Nunes Marques que a cadeira onde ele estava sentado foi encontrada no meio da praça. Esses juízes estão imbuídos do sentimento de revolta, portanto a pergunta que se faz é a seguinte: eles têm a necessária imparcialidade para julgar quem invadiu sua casa? E seria mesmo do STF a competência para tal?

Se o cara do cocô pegou 17 anos, o que será daquele que destruiu um relógio raríssimo? Ora, acredito que o ato deste último foi mais grave. Para o ministro Alexandre de Moraes a individualização das condutas encontra barreiras intransponíveis e todos contribuíram para o resultado. Mas as cenas foram exaustivamente filmadas e divulgadas.

Imagens de algumas idosas foram vistas no dia da invasão, mas tenho dúvidas de que todas elas pretendessem dar um golpe de Estado. Parece-me mais fanatismo aliado à solidão imposta pela pandemia. Muitas dessas senhoras são aquelas conhecidas “tias do zap”, cuja principal função era disseminar fake news. E que devem ser punidas, claro. Mas por 17 anos?

O primeiro a ser julgado tem um nome poderoso: Aécio Lúcio Costa, a junção dos nomes do ex-governador mineiro e senador da República – este que não foi tratado com o mesmo rigor pelo Judiciário –, e do grande arquiteto e urbanista, companheiro de Niemeyer, que ajudou a projetar Brasília. Mas esse Aécio que foi julgado no STF pelos atos de 8 de janeiro é um ex-técnico da Sabesp, companhia de saneamento de São Paulo.

Ele e todos os outros que praticaram os atos de 8 de janeiro merecem ser punidos? Sim, disso não tenho dúvida. Mas a pena de 17 anos me parece exacerbada e o sarrafo ficou alto, inclusive houve na Corte divergências enormes quanto a esse ponto. Se a Ximbinha o termo “gênio” é demais, penso que a pena aplicada também o foi. Aos militares envolvidos naqueles atos, até por conta das posições que ocupam, as penas devem ser bem maiores. Será? Veremos.