Dídimo Heleno

No último dia 9 a OAB Tocantins inaugurou a sala da advocacia no Instituto de Terras do Tocantins (Itertins) na capital, Palmas. Isso permitirá que os profissionais tenham mais conforto para atuar em demandas relacionadas às questões fundiárias. Na ocasião, estavam presentes o presidente da entidade, Gedeon Pitaluga, o presidente do órgão, o advogado Divino José Ribeiro, além do governador Mauro Carlesse.

Para o presidente Pitaluga, “ações como essa mostram que para a Ordem a advocacia está sempre em primeiro lugar. Essa é uma conquista importante porque vai facilitar o dia a dia de trabalho da advocacia dentro de um nicho pleiteado pela OAB/TO e atendido pelo Governo do Estado, que torna obrigatória a contratação de serviços advocatícios para todos aqueles que desejarem fazer a regularização fundiária através do projeto Essa Terra é Nossa”, concluiu.

“Este programa reúne uma grande força-tarefa que vai regularizar 85 mil títulos paroquiais em nosso Estado, beneficiando e trazendo segurança jurídica para milhares de famílias tocantinenses que serão, agora, de fato e de direito, os donos legítimos das terras em que já vivem e trabalham há décadas”, disse o governador Mauro Carlesse.

O presidente do Itertins, Divino José Ribeiro, falou sobre a importância da sala para a advocacia: “Em primeiro lugar e na condição de advogado sempre pautei a minha vida e carreira no âmbito da advocacia. Sou procurador na Assembleia Legislativa, mas, acima de tudo, advogado. Fui Conselheiro Estadual e sei das dificuldades de militar no dia a dia forense e até no bojo da Administração Pública em si. É nosso papel e dever contribuir e auxiliar com presteza a advocacia. Defender e valorizar a advocacia, por isso acho importante essa parceria”, ressaltou.

Estiveram presentes ao ato de inauguração Ana Laura Coutinho, secretária-geral da OAB, Verônica Disconzi, presidente da Escola Superior da Advocacia (ESA), José Sabóia, conselheiro estadual, Paulo Roberto da Silva, procurador de prerrogativas, Wolldson Gomes, presidente da Comissão de Direito Ambiental, Murilo Mourão, conselheiro estadual, Quinara Resende, presidente da Comissão de Direito de Família, Thomas Jefferson, presidente da Comissão de Direito do Consumidor, Geraldo Freitas, presidente da Comissão de Regularização Fundiária, além de outros advogados, advogadas e demais dirigentes da OAB.