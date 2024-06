O Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Miguel Paulista (SP) condenou um homem que torturou a própria filha adolescente por meio de golpes de fios embebidos com vinagre e sal. Ele foi condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão.

A menina, com 14 anos à época da tortura, se desentendeu com o genitor e, com medo dele, fugiu para a casa de uma amiga. Ele foi até lá buscá-la e a castigou com os golpes de fios embebidos em sal e vinagre, ao tempo em que a ameaçava de morte. Um louco desvairado.

A garota foi socorrida por policiais militares, acionados por vizinhos que ouviram os gritos. A vítima foi levada ao hospital. O pai crápula irá pagar uma indenização de cinco salários-mínimos à filha espancada, além de ter sido aplicada medida protetiva. O processo tramita em segredo de Justiça.