Só para profissionais

Dídimo Heleno

A frase “o Brasil não é para amadores” já se tornou clichê, mas nem por isso menos verdadeira. E todos os dias somos lembrados disso. Ontem, como se não bastassem os efeitos da pandemia do coronavírus, fomos surpreendidos com a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba…