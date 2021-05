Só no Brasil

Dídimo Heleno

Em 2016 o senador Renan Calheiros se tornou réu no STF por crime de peculato. No mesmo ano ele foi afastado da presidência do Senado pelo Supremo, que entendeu não ser possível que alguém naquela condição estivesse na linha sucessória da presidência da República. Ele foi protagonista do escândalo “Renangate”, quando circulou a notícia de que a empresa…