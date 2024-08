Por conta de uma dívida com o ex-jogador e ex-técnico de futebol Dunga, o também ex-jogador e senador da República Romário teve bloqueados em sua conta pouco mais de 3 mil reais. O dois disputaram a Copa de 1994. O valor total da dívida é de R$ 56.800.

Um apartamento de Romário seria colocado em leilão, mas o pregão foi cancelado após se constatar que existem dívidas mais antigas no registro do imóvel, impedindo-o que ele fosse vendido para pagar a dívida com Dunga. Esse litígio começou em 2015, quando o ex-atacante criticou publicamente o jogador gaúcho, quando este era técnico da Seleção Brasileira.

Na ocasião Romário disse que na convocação para a Seleção haveria favorecimento a empresários e Dunga ofereceu queixa-crime contra o falastrão no STF, por conta da sua condição de senador, mas foi rejeitada em razão da imunidade parlamentar. Foi acionada, então, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar do Senado, motivando Romário a ingressar com ação de danos morais cobrando 500 mil reais, mas o pedido não foi aceito.

Em 2018 Dunga ingressou com ação na Justiça exigindo em torno de 100 mil reais para que Romário arcasse com suas despesas com advogados no processo por danos morais movido por este. O senador, à época, teve os bens bloqueados, mas conseguiu reverter o ato. O número do processo não foi divulgado.