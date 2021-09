Dídimo Heleno

Informa a esta coluna o advogado tributarista Renato Cury que foi publicada nesta terça, 23, no Diário Oficial da União, edição 181, seção 1, página 34, a Portaria PGFN/ME nº 11.496/2021, a qual “reabre os prazos para ingresso no Programa de Retomada Fiscal no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e dá outras…