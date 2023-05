Dídimo Heleno

O dia 8 de janeiro não será esquecido com facilidade. Na última segunda, 15, o Plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria para receber mais 250 denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República em dois inquéritos instaurados contra os invasores dos prédios da Praça dos Três Poderes, em Brasília.

Sendo assim, esses acusados se transformarão em réus. A Suprema Corte, a essa altura, já recebeu 800 denúncias, sendo 575 no inquérito dos invasores e 225 no inquérito que apura os instigadores do ato, que estavam acampados em frente ao Quartel-General do Exército, também em Brasília. No total, a Procuradoria-Geral já denunciou 1.390 pessoas.

O entendimento do ministro Alexandre de Moraes prevaleceu, tendo sido acompanhado pelos ministros Dias Toffoli, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Edson Fachin. Para Moraes, “as denúncias expuseram de forma clara e compreensível todos os requisitos exigidos” e teria descrito detalhadamente as condutas e permitido aos acusados a compreensão das acusações e o pleno exercício do direito de defesa.

Os ministros Kássio Nunes Marques e André Mendonça divergem do relator e entendem que a competência para o julgamento não é do Supremo, mas da Justiça Federal. Alexandre de Moraes disse que os atos de 8 de janeiro representaram “a tirania, o arbítrio, a violência e a quebra dos princípios republicanos”. (Inq. 4.921 e 4.922).