Dídimo Heleno

Foi republicada a Resolução 53, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que dispõe sobre a desinstalação da Comarca de Tocantínia e sua anexação à Comarca de Miracema, bem como a desinstalação do Juizado Especial Criminal da Comarca de Porto Nacional e sua anexação ao Juizado Especial Cível da…