Repercussão mundial

Dídimo Heleno

Diante das cenas chocantes das invasões do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Suprema Corte em Brasília, os principais jornais do mundo trouxeram a notícia como destaque e deram ênfase ao “ataque à democracia”. O americano The New York Times denominou de “tempestade frenética” e fez alusão à invasão ao Capitólio, que teve quase o mesmo modus…