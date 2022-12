Dídimo Heleno

O desembargador Marco Villas Boas, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, é autor do artigo “Reminiscências e Reflexões sobre Governança e Sustentabilidade Digital no Poder Judiciário”, publicado no primeiro número da “Revista Memória”, que traz na capa o seguinte destaque: “Desafios e Impactos da Sustentabilidade na Era Digital”. A publicação…