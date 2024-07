O juízo da 13ª Vara Cível de São Paulo determinou que plano de saúde forneça medicamento a beneficiário diagnosticado com esquizofrenia paranoide, que deverá tomar a medicação Invega Trinza. O médico do paciente prescreveu o remédio e o plano de saúde se recusou a custeá-lo, alegando que tem natureza experimental e não é previsto no rol da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar.

A julgadora observou a Súmula 102 do TJSP, que considera abusiva a negativa da cobertura de tratamento com expressa previsão médica, mesmo que seja classificado como experimental e não conste no rol de procedimentos da ANS. Foi dado o prazo de 48 horas para que a operadora forneça o medicamento, sob pena de multa de mil reais por dia, limitado a dez mil reais. (Processo 1108121-62.2024.8.26.0100).