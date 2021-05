Redução de salário e pandemia

Para a Vara do Trabalho de Nova Mutum (MT) a redução do salário durante a pandemia da Covid-19 só poderá ocorrer mediante a concordância do empregado, oportunidade em que condenou uma escola a pagar remuneração integral a uma auxiliar de serviços gerais.

A empregada foi dispensada sem justa causa e não recebeu o salário do último mês de trabalho e…