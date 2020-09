Dídimo Heleno

Essas eterna luta do homem em busca de poder, dinheiro e todo tipo de ascensão social se tornou ainda mais explícita depois do advento das redes sociais. Hoje todo mundo tem a sua janelinha de contato com o mundo e, portanto, somos astros em potencial. O desespero em busca de uma “curtida”, de uma “like”…