Uma auxiliar de limpeza se recusou a ser imunizada contra a Covid-19 e a 2ª Vara do Trabalho de São Caetano do Sul, no Estado de São Paulo, validou a sua demissão por justa causa. A funcionária atuava em um hospital infantil e não aceitou a dispensa, alegando que não teve oportunidade de explicar sua decisão.

Para a juíza Isabela Flaitt o empregador tem o dever de oferecer condições dignas que protejam a saúde, a integridade física e psíquica de todos os trabalhadores que lhe prestem serviços. Disse, ainda, que a liberdade de consciência não deve se sobrepor ao direito à vida. A empregada não demonstrou no processo qualquer motivo médico que justificasse a sua recusa em se vacinar.

Para fundamentar a decisão a julgadora trouxe entendimento do STF, que considerou válida a vacinação obrigatória disposta no art. 3º da Lei 13.979/20 (ADIs 6.586e 6.587 e ARE 1.267.897), tendo mencionado, ainda, guia técnico do Ministério Público do Trabalho sobre a vacinação da Covid-19, a qual prevê o afastamento do trabalhador e considera falta grave a recusa injustificada em não se vacinar. No caso, os pedidos de reversão de justa causa e o pagamento das verbas decorrentes feitos pela ex-empregada foram julgados totalmente improcedentes.