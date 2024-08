O procurador de Justiça Eduardo Dias disse que foi vítima de racismo ao tentar entrar na sede do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele relatou que havia se identificado com sua carteira funcional, mas foi obrigado a sair do elevador e passar por detector de metais dentro do prédio.

O Ministério Público abriu procedimento administrativo para investigar o episódio. A Corte disse que não comenta questões pendentes de apuração. O Procurador disse que ele estava trajando terno, beca e carregando um caderno quando se dirigiu ao Tribunal para participar de uma sessão.

Depois de se identificar teve sua entrada liberada por dois seguranças, um homem e uma mulher, responsáveis pelo controle de acesso ao edifício. Já dentro do elevador ele foi impedido de continuar por gritos de um homem de paletó e gravata, que o abordou bloqueando a porta do elevador com a mão e exigindo que ele passasse por detector de metais.

O procurador disse que ele foi a única pessoa obrigada a passar pelo detector. Ele disse que o homem que o impediu também era negro. “Ser vítima de algo assim te afeta. É desgastante, cansativo”. comentou a vítima. Ele pediu, ainda, as imagens das câmeras de segurança do Tribunal, mas a Corte respondeu que não tem circuito de segurança ou câmeras nas áreas de acesso e que o homem que o interceptou é um Policial Militar que trabalha no local.

O procurador defende que os membros do Ministério Público devem ter o mesmo tratamento dispensado aos magistrados, que não são obrigados a passar por detector de metais e que a sua abordagem foi unicamente por conta da sua cor.