Ontem o Ministério Público do Estado do Tocantins, por meio do seu site oficial, noticiou que o “Conselho Superior se reuniu “para deliberar sobre a alteração do cronograma da eleição com vistas à formação de lista sêxtupla destinada ao preenchimento da vaga de desembargador pelo critério do Quinto Constitucional”.

E continua: “Na sessão extraordinária foi alterada a data da eleição, do dia 10 para 17 de outubro, às 14h, a fim de conciliar os prazos eleitorais (de apresentações de impugnações de candidaturas e de contrarrazões pelos impugnados) ao calendário de feriados e pontos facultativos deste mês de outubro”.

“Também no dia 17 de outubro será publicado o resultado do pleito no Diário Oficial do Ministério Público do Tocantins (MPTO). A sessão foi presidida pelo subprocurador-geral de Justiça, Abel Leal Júnior, com a participação dos conselheiros Marco Antônio Alves Bezerra e Moacir Camargo de Oliveira”.

Chega a esta Coluna a informação de que o promotor de Justiça Breno Simonassi, um dos candidatos à vaga do Quinto, protocolou no ato de sua inscrição texto dirigido ao procurador-geral de Justiça e ao presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Tocantins.

O promotor diz no texto que o MP é “instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis e tem como princípios institucionais: a unicidade, a indivisibilidade e a independência funcional”.

Prossegue o promotor: “Ainda da Lei Orgânica do MPTO extrai-se que são deveres éticos dos membros do Ministério Público, além de outros previstos na Constituição e nas leis, no exercício de suas funções, pautar-se pelos padrões da ética, sobretudo no que diz respeito à integridade, à moralidade, à clareza de posições e ao decoro. É certo que a instituição, que exige probidade do homem público (especialmente moralidade e impessoalidade), deve ser a primeira a dar exemplo em sua conduta, seja em relações externas ou interna corporis. Tudo isso, com o objetivo de motivar o respeito e a confiança da sociedade (LOMPTO art. 120, I)”.

Ele é incisivo ao argumentar: “A seriedade da escolha de representantes para figurarem em lista a ser encaminhada ao Poder Judiciário passa necessariamente por profunda reflexão, especialmente quando as regras do Edital são fixadas por membros que posteriormente se tornam candidatos. Da mesma forma, põe-se em risco o processo democrático quando se permite abuso de poder político de dirigente do Órgão, que, antes de se licenciar para registrar candidatura, catapulta seu Chefe de gabinete à condição de Subprocurador-Geral, que na prática presidirá o Conselho, tornando-se eleitor”.

Simonassi faz o seguinte alerta: “Maior dimensão alcança a disparidade de disputa quando se reserva a um reduzidíssimo colegiado a escolha de um sexteto para apresentá-lo à Corte estadual, figurando como candidatos, seus pares mais próximos, muitos deles ocupantes de posições no próprio Conselho, 15 dias antes. O cenário não parece democrático, e, antes de qualquer interesse de ordem pessoal ou de afinidade, a instituição deve preocupar-se com a imagem que deseja passar, mirando o respeito e a confiança da sociedade, que acompanha atentamente o processo seletivo”.

E finaliza: “Diante desse contexto, para que se evite discussões administrativas, em sede de Conselho Nacional do Ministério Público e judiciais, requer seja adotado o critério de ‘lista aberta’, encaminhando-se à Presidente do TJTO a relação com o nome de todos os candidatos inscritos e que devidamente preencham os requisitos legais”. Esta Coluna se coloca à disposição do Ministério Público do Tocantins para quaisquer esclarecimentos.