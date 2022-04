Dídimo Heleno

Um advogado ofereceu queixa-crime contra membros do Ministério Público de Goiás, mas não obteve êxito. Por conta disso, os promotores de Justiça ingressaram com ação de indenização por danos morais contra o causídicos no Juizados Especiais e ele foi condenado a pagar R$ 10 mil para cada um dos autores.

Porém, a 3ª turma…