O Tribunal de Justiça de Pernambuco manteve a condenação de um restaurante que deverá pagar R$ 20.921,44 a uma mulher que sofreu uma fratura na perna dentro do estabelecimento comercial. Esse caso ocorreu em maio de 2017 quando a cliente, ao sair do local, tropeçou em uma barra que havia sido colocada por um funcionário no fim do expediente. Ela fraturou a tíbia e necessitou de cirurgia e fisioterapia.

O restaurante argumentou que a queda foi motivada por embriaguez da cliente, mas o argumento não foi acatado em razão de não haver provas. Foi reconhecida a culpa exclusiva do estabelecimento no acidente, o que caracteriza falha na prestação do serviço. Foram R$ 5 mil por danos estéticos, R$ 8 mil por danos morais e R$ 7.921,44 por danos materiais, além de multa por litigância de má-fé. (Processo 0023243-38.2020.8.17.2001).