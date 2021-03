Que República!

Dídimo Heleno

Quando morei em Goiânia, ainda na década de 90, fui recebido com muito carinho pelo amigo-irmão Marcelo Aires, o “Magaiver”. Com ele aprendi a acompanhar diariamente a Tribuna da Imprensa e consumia com avidez os artigos do grande jornalista Hélio Fernandes, que hoje nos deixa depois de um século de vida.

Irmão do também grande Millôr…