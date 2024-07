Foi sancionada pelo presidente Lula lei que reconhece as quadrilhas juninas como manifestação cultural nacional, o que foi publicado no Diário Oficial da União do último dia 24 de junho, dia em que se celebra o São João.

As quadrilhas, agora, se juntam a outras manifestações culturais reconhecidas com expressões autênticas da cultura nacional, assim como o forró, as escolas de samba e a música gospel.

A Lei 14.900/2024 foi aprovada pelo Congresso Nacional e altera a legislação vigente desde abril de 2023, que já reconhecia as festas juninas como manifestação cultural nacional e, agora, inclui também as quadrilhas típicas desse período.