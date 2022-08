Publicou no Instagram

Dídimo Heleno

Nesses tempos de redes sociais é raro que alguém não poste quase tudo no Instagram, por exemplo. Há quem não consiga colocar um prato de comida sem, antes, anunciar ao mundo que está degustando um contrafilé. Circula na rede o vídeo de um rapaz que, todo empolgado, faz uma self durante um velório, com o caixão do morto atrás. Ele sorri…